Inpgi | Lorusso Fnsi | ‘previdenza dipende da lavoro e questo non va precarizzato’

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La previdenza ha bisogno edal: la primadal secondo e quest’ultimo non dev’essere precarizzato”.il concetto espresso dal segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Raffaele, nel corso della conferenza stampa che, assieme al presidente Giuseppe Giulietti e ai componenti della giunta esecutiva, con la presidente dell’, Marina Macelloni, stamattina ha convocato davanti al ministero del, in via Veneto, a Roma. I giornalisti italiani chiedono al governo un cambio di passo e ...

Advertising

Primaonline : Macelloni (Inpgi): il presidente Inps Tridico fa di tutto per sabotare ogni possibile soluzione. Lorusso (Fnsi): d… - Primaonline : Macelloni (Inpgi): il presidente Inps Tridico fa di tutto per sabotare ogni possibile soluzione. Lorusso (Fnsi): d… - sgcampania : Inpgi, Tridico a gamba tesa. Lorusso: affermazioni gravissime -

Ultime Notizie dalla rete : Inpgi Lorusso

La Sicilia

Il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaelee Giuseppe Giulietti, e i componenti della giunta esecutiva, con la presidente dell', Marina Macelloni, ne parleranno in una ...... il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaelee Giuseppe Giulietti, e i componenti della giunta esecutiva, con la presidente dell', Marina Macelloni, ne parleranno in una ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La previdenza ha bisogno e dipende dal lavoro: la prima dipende dal secondo e quest’ultimo non dev’essere precarizzato”. Questo il concetto espresso dal segretario general ...“Appare singolare – commenta il Comitato “Diritto Ex Fissa” che riunisce insieme migliaia di giornalisti in pensione, che la presidente di un istituto di previdenza tenga una conferenza stampa per str ...