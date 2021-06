il ‘caso Dc’, Adelfi: “Spera? Personaggio fantasioso” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue la disputa sulle prestigiose insegne della Democrazia Cristiana. A replicare a Felice Spera (leggi qui) è Vittorio Adelfi, protagonista dell’incontro con il candidato sindaco Luigi Diego Perifano. Scrive Adelfi: “Un fantasioso Personaggio, un certo “Felice Spera”, qualificatosi per Coordinatore regionale della DC Campania, il quale nelle ultime elezioni regionali della Campania si è candidato a consigliere regionale, non con la DC, ma con Italia Viva di RENZI e che sulla circoscrizione Napoli è arrivato ultimo dei 27 candidati, con solo miseri 168 voti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue la disputa sulle prestigiose insegne della Democrazia Cristiana. A replicare a Felice(leggi qui) è Vittorio, protagonista dell’incontro con il candidato sindaco Luigi Diego Perifano. Scrive: “Un, un certo “Felice”, qualificatosi per Coordinatore regionale della DC Campania, il quale nelle ultime elezioni regionali della Campania si è candidato a consigliere regionale, non con la DC, ma con Italia Viva di RENZI e che sulla circoscrizione Napoli è arrivato ultimo dei 27 candidati, con solo miseri 168 voti ...

Advertising

anteprima24 : ** il 'caso #Dc', Adelfi: 'Spera? Personaggio fantasioso' ** - Kine_1 : @dydsix Ranocchia e D'Ambrosio potrebbero starci, Kolarov no. Secondo me potevano starci per fare un mix, inserisci… - _G_DC : RT @LucaCohen: L'unico caso è dove gioca Singo e dove gioca Kessie - concertslove_ : @xgiorgia_dc tranquilla per ora il biglietto è ancora disponibile, se per caso riesci a trovare qualcuno e sei interessata scrivimi pure ?? - VeryHonestMan23 : @KuunterX @rigel_andre Che ho fatto qualche partita da portiere quest’anno (molto a caso, come puoi immaginare) e n… -