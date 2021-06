Covid Abruzzo | oggi 35 contagi | news e dati 30 giugno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 35 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 30. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi di-19 dall’inizio dell’emergenza nella regione sale a 74.827. Il bilancio dei decessi resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.440 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 875 (-25): 25 i pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 849 (-25) sono ...

... primo luglio, sarà possibile somministrare la seconda dose di vaccino ai turisti che nei mesi di luglio e agosto trascorreranno per almeno per 15 giorni le vacanze in. La Asl di Pescara ...
Dopo lo stop dovuto alla pandemia il settore riparte verso un futuro in cui il mercato sarà condiviso: l'online ed il gioco fisico ...