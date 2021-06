Camera: aula saluta con applauso ritorno Boldrini (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) – Un lungo applauso ha saluto l’ingresso in aula, stamattina, di Laura Boldrini. La ex presidente della Camera, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva fatto il suo ritorno a Montecitorio già la scorsa settimana ma in una seduta dedicata alle interpellanze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) – Un lungoha saluto l’ingresso in, stamattina, di Laura. La ex presidente della, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva fatto il suoa Montecitorio già la scorsa settimana ma in una seduta dedicata alle interpellanze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

