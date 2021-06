Brunetta “Un nuovo patto sociale per la stagione del Pnrr” (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una stagione eccezionale, di grandi rischi e grandi opportunità. Abbiamo bisogno di una politica economica capace di tenere insieme crescita e giustizia sociale, innovazione e coesione, spiriti animali del mercato e regole. Occorre cioè che questa grande eccezionalità non si trasformi nel caos, in una bomba sociale, in un tutti contro tutti”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.Brunetta propone un patto sociale: “Lo stesso che ho cercato di attuare nel settore pubblico: ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo unaeccezionale, di grandi rischi e grandi opportunità. Abbiamo bisogno di una politica economica capace di tenere insieme crescita e giustizia, innovazione e coesione, spiriti animali del mercato e regole. Occorre cioè che questa grande eccezionalità non si trasformi nel caos, in una bomba, in un tutti contro tutti”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il ministro per la Pubblica amministrazione, Renatopropone un: “Lo stesso che ho cercato di attuare nel settore pubblico: ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Brunetta “Un nuovo patto sociale per la stagione del Pnrr” - - DirettaSicilia : Brunetta “Un nuovo patto sociale per la stagione del Pnrr”, - ItaliaNotizie24 : Brunetta “Un nuovo patto sociale per la stagione del Pnrr” - CorriereCitta : Brunetta “Un nuovo patto sociale per la stagione del Pnrr” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una stagione eccezionale, di grandi rischi e grandi opportunità. Abbiamo bisogno di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta nuovo Mediazione di Draghi: si parla di blocco dei licenziamenti selettivo ... ha sintetizzato il ministro Brunetta. 'Quello di oggi sembra buon compromesso', è stato il ... Nel frattempo è in arrivo un nuovo prestito ponte ed è stato sciolto il nodo dei biglietti 'emessi ma non ...

Tornano i licenziamenti e stop al cashback. Il governo cambia passo ... così tocca di nuovo al premier prendere di petto il dossier, convocare la cabina di regia e decidere. Con Draghi, attorno al tavolo di Palazzo Chigi, siedono i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, ...

Brunetta “Un nuovo patto sociale per la stagione del Pnrr” Il Tempo Lavoro: ministro Brunetta, patto di coesione e crescita (2) Il ministro osserva inoltre che "tornare al mercato è certamente una soluzione, ma non è sufficiente, perché sappiamo che il mercato ...

Brunetta “Un nuovo patto sociale per la stagione del Pnrr” ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una stagione eccezionale, di grandi rischi e grandi opportunità. Abbiamo bisogno di una politica economica capace di tenere insieme crescita e giustizia sociale, innovazion ...

... ha sintetizzato il ministro. 'Quello di oggi sembra buon compromesso', è stato il ... Nel frattempo è in arrivo unprestito ponte ed è stato sciolto il nodo dei biglietti 'emessi ma non ...... così tocca dial premier prendere di petto il dossier, convocare la cabina di regia e decidere. Con Draghi, attorno al tavolo di Palazzo Chigi, siedono i ministri, Orlando, Giorgetti, ...Il ministro osserva inoltre che "tornare al mercato è certamente una soluzione, ma non è sufficiente, perché sappiamo che il mercato ...ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una stagione eccezionale, di grandi rischi e grandi opportunità. Abbiamo bisogno di una politica economica capace di tenere insieme crescita e giustizia sociale, innovazion ...