Roma, scambio Dzeko - Frabotta con la Juve? (Di martedì 29 giugno 2021) Pau Lopez si avvicina al Marsiglia: l'accordo può essere annunciato già entro la fine della settimana. Ma la Roma deve gestire un nuovo problema: Amadou Diawara è stato collocato nella lista dei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021) Pau Lopez si avvicina al Marsiglia: l'accordo può essere annunciato già entro la fine della settimana. Ma ladeve gestire un nuovo problema: Amadou Diawara è stato collocato nella lista dei ...

Advertising

ArcangeloBarone : Auhauhauh no, vabbè ?? ?? ?? - ArcangeloBarone : Ma per far cosa sto scambio?!?!?!? ?? ?? ?? - TUTTOJUVE_COM : Dzeko in orbita Juve: i bianconeri cercano lo scambio giusto con la Roma - STOCALCIO1 : ???? Per #Spinazzola c'è la fila: interessate il #RealMadrid e il #Chelsea, che potrebbe proporre alla #Roma uno scam… - alexbianconero8 : #Juventus #Dzeko non rientra nei piani della #Juventus della #Roma si segue #Mancini o #Florenzi scambio con #Demiral ??? -