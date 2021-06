M5S | Conte | ‘casa da ristrutturare | non sono imbianchino | voglio metterci anima che ho’

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Io nonun. L’ho detto dall’inizio, al primo incontro all’hotel Forum, quando ho fatto parlare tutti e poi ho parlato io, per un sacco di tempo. Inutile imbiancare una casa che ha bisogno di una profonda ristrutturazione”. Lo dice Giuseppe, a proposito del futuro suo e del Movimento 5 stelle in una conversazione con il ‘Corriere della Sera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Non si imbianca una casa che ha bisogno di profonda ristrutturazione” - pengueraffaele : Conte-Grillo, potere e futuro del M5S. La partita doppia - teobaratto90 : RT @MatteoRichetti: A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa chia… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

... l'esecutivo Draghi rischia grosso a causa delle liti incrociate e del braccio di ferro tra Giuseppee Beppe Grillo che stanno praticamente spaccando il gruppo pentastellato. " Spero che questo ...Nella giornata di ieri Giuseppeha tenuto una conferenza stampa al Tempio di Adriano a Roma, per dare un ultimatum a Beppe Grillo . Seppur non c'era nessun parlamentare in presenza, tutti hanno ...Una frattura che non si ricompone quella tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. “Non faccio il prestanome e nemmeno un leader a metà”, sottolinea l'ex premier che rifiuta una diarchia e invita gli iscritt ...Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Io non sono un imbianchino. L'ho detto dall'inizio, al primo incontro all'hotel Forum, quando ho fatto parlare tutti e poi ho parlato io, per un sacco di tempo. Inutile im ...