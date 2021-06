Etiopia, governo dichiara 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè (Di martedì 29 giugno 2021) L'esercito del governo federale etiope ha dichiarato un 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) L'esercito delfederale etiope hato un 'il' in, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale ...

Advertising

davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Etiopia, governo dichiara 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè #etiopia - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Etiopia, governo dichiara 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè #etiopia - MediasetTgcom24 : Etiopia, governo dichiara 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè #etiopia - Ariel48536344 : RT @calalaruta: @TeresaBellanova Vero, mi ricorda uno che in campagna elettorale urlava vendetta per le accise sulla benzina, scandaloso pa… - Cosi49Cosimo : RT @calalaruta: @TeresaBellanova Vero, mi ricorda uno che in campagna elettorale urlava vendetta per le accise sulla benzina, scandaloso pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia governo Etiopia, governo dichiara 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè L'esercito del governo federale etiope ha dichiarato un 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale scatenando ...

Etiopia, ribelli entrano nel Tigray 3.01 Etiopia, ribelli entrano nel Tigray Le forze fedeli alle ex autorità dissidenti del Tigray sono entrate a Mekele, la capitale della regione settentrionale dell'Etiopia, dove il governo ha ordinato un cessate il fuoco lunedì,una svolta in questo conflitto. Il governo federale ha decretato un "cessate il fuoco unilaterale" proprio per consentire la ...

Etiopia, governo dichiara "cessate il fuoco unilaterale" in Tigrè TGCOM Etiopia, governo dichiara "cessate il fuoco unilaterale" in Tigray L'esercito del governo federale etiope ha dichiarato un "cessate il fuoco unilaterale" in Tigray, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale scatena ...

Etiopia, governo dichiara "cessate il fuoco unilaterale" in Tigrè L'esercito del governo federale etiope ha dichiarato un "cessate il fuoco unilaterale" in Tigrè, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale scatenan ...

L'esercito delfederale etiope ha dichiarato un 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigrè, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale scatenando ...3.01, ribelli entrano nel Tigray Le forze fedeli alle ex autorità dissidenti del Tigray sono entrate a Mekele, la capitale della regione settentrionale dell', dove ilha ordinato un cessate il fuoco lunedì,una svolta in questo conflitto. Ilfederale ha decretato un "cessate il fuoco unilaterale" proprio per consentire la ...L'esercito del governo federale etiope ha dichiarato un "cessate il fuoco unilaterale" in Tigray, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale scatena ...L'esercito del governo federale etiope ha dichiarato un "cessate il fuoco unilaterale" in Tigrè, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale scatenan ...