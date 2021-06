Buongiorno dalla Borsa 29 giugno 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) (TeleBorsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,44%; al contrario, il Nasdaq 100 guadagna l’1,25% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 14.524,98 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,81% e chiude a 28.812,6 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,99%, termina le contrattazioni a 14.999,8 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,58%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,44%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Tele) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,44%; al contrario, il Nasdaq 100 guadagna l’1,25% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 14.524,98 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,81% e chiude a 28.812,6 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,99%, termina le contrattazioni a 14.999,8 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,58%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,44%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un ...

