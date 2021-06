Michele Merlo, dopo la morte del cantante il padre svela il retroscena (Di lunedì 28 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michele Merlo è morto qualche settimana fa e mentre le indagini proseguono, il padre torna a parlare. Solo qualche settimana fa è arrivata la notizia della morte del cantante di ventotto anni che in passato ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. La causa è stata una leucemia fulminante che forse non è stata Leggi su youmovies (Di lunedì 28 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è morto qualche settimana fa e mentre le indagini proseguono, iltorna a parlare. Solo qualche settimana fa è arrivata la notizia delladeldi ventotto anni che in passato ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. La causa è stata una leucemia fulminante che forse non è stata

Advertising

GiornaleVicenza : Il padre del 28enne cantante di Rosà torna a parlare del suo Michele. E su Emma Marrone rivela: «È stata come una s… - infoitcultura : Michele Merlo: la scioccante dichiarazione del padre Domenico - lucio22673283 : Michele Merlo «soffriva di ansia e attacchi di panico per i no ad Amici, Sanremo e X Factor» via - Diregiovani : A raccontare i retroscena della carriera di #MicheleMerlo sono i genitori Domenico e Katia, che dicono: “Non c’è pi… - infoitcultura : Michele Merlo, papà Domenico/ “Io e mia moglie non abbiamo più motivo di vivere” -