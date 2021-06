Hong Kong come non l’avete mai vista: due modellisti riproducono la città “com’era un tempo” – Video (Di lunedì 28 giugno 2021) A Hong Kong, negli anni, i vecchi edifici lasciano il posto ai grattacieli. Per non lasciare che questo passato sprofondi nell’oblio, due modellisti si dedicano, con infinita precisione, a riprodurre questo patrimonio in formato ridotto. Il risultato è strabiliante: ogni minimo dettaglio è fedelmente riprodotto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) A, negli anni, i vecchi edifici lasciano il posto ai grattacieli. Per non lasciare che questo passato sprofondi nell’oblio, duesi dedicano, con infinita precisione, a riprodurre questo patrimonio in formato ridotto. Il risultato è strabiliante: ogni minimo dettaglio è fedelmente riprodotto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

