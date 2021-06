Cane premuroso si prende cura di un neonato | video

(Di lunedì 28 giugno 2021) La scena tenerissima ripresa in questoha fatto innamorare il popolo del web: uncerca di accudire un, cullandolo mentre dorme. L'adorabile cucciolo appoggia la zampa sul bordo del seggiolone e su e giù lo dondola per non farlo svegliare. Quanta dolcezza! Guarda tutti idivertenti Gatto coraggioso conforta undurante un temporaleUna scena davvero dolcissima quella ripresa in queste immagini: un gatto cerca ...si mette in posa per fare la fotoPer fare una foto bisogna essere preparati. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cane premuroso

Panorama

...di rapire la cucciolata di dalmata per permettere alla donna di farsi una pelliccia di. Qui ..., gentile. Di tutt'altra pasta. Abbiamo parlato dell'evoluzione del personaggio proprio con ......per poi trasformarsi in un mostro violento e rubarle i gioielli e l'urna con le ceneri delper ... Le si era presentato come un gentiluomo,e capace di corteggiarla come aveva sempre ...La bellissima storia di Raylan, il cane dolce e gentile con i gattini che la sua amica umana prende in affidamento: li aiuta a guarire ...Un cane attento e premuroso, intuito il grave pericolo che il suo piccolo padroncino stava per correre, è intervenuto per impedire al bambino di salire le scale. Cane impedisce al bambino di salire le ...