Acquista un bagno pubblico abbandonato e lo trasforma nella casa dei sogni. "Da tugurio a reggia". Le foto (Di lunedì 28 giugno 2021) Pochi turisti, durante la loro visita a Londra, hanno prestato attenzione al piccolo ingresso in un seminterrato vicino a Hyde Park. E pochi ricordano che, molti anni fa, quel posto era un bagno pubblico. Il bagno sotterraneo fu costruito nel 1929 ma chiuso nel 1980, perciò in disuso da quasi 30 anni. Quando Laura Clark lo vide per la prima volta, questo posto era in uno stato terribile. Inizialmente voleva trasformarlo in un accogliente bar-caffetteria o forse in un piccolo cinema. Tuttavia, presto ha dovuto cambiare i piani, dopo anni di discussioni, l'architetto si rese conto che le autorità non lo ...

