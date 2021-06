Halo: The Rubicon Protocol, il romanzo prequel di Halo Infinite annunciato per marzo 2022 (Di domenica 27 giugno 2021) Nella giornata di oggi, 343 Industries ha annunciato il lancio di un nuovo romanzo dedicato alla serie Halo, intitolato Halo: The Rubicon Protocol. Il libro sarà scritto da Kelly Gay, già autrice dell'apprezzato Halo: Point of Light, uscito pochi mesi fa. Il lancio di questo nuovo romanzo è previsto per il prossimo marzo 2022. Di cosa parlerà The Rubicon Protocol? Jeff Easterling di 343 Industries ha affermato che si tratterà di un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 giugno 2021) Nella giornata di oggi, 343 Industries hail lancio di un nuovodedicato alla serie, intitolato: The. Il libro sarà scritto da Kelly Gay, già autrice dell'apprezzato: Point of Light, uscito pochi mesi fa. Il lancio di questo nuovoè previsto per il prossimo. Di cosa parlerà The? Jeff Easterling di 343 Industries ha affermato che si tratterà di un ...

