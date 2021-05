Covid, oggi l'Italia è tutta in 'giallo' | Locatelli: da metà luglio basta mascherine all'aperto (Di lunedì 24 maggio 2021) 'Tutte le decisioni sono state prese per non esporci al rischio di dover richiudere. La campagna di vaccinazione fa la differenza' e di togliere la mascherina 'credo potremo parlarne nella seconda ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 maggio 2021) 'Tutte le decisioni sono state prese per non esporci al rischio di dover richiudere. La campagna di vaccinazione fa la differenza' e di togliere la mascherina 'credo potremo parlarne nella seconda ...

Advertising

ItaliaViva : No a nuove tasse, si alla commissione di inchiesta sul Covid. L'intervista di @matteorenzi oggi su @LaStampa.… - LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - GiovanniToti : Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale… - NicolaSimeone4 : @IlariaBifarini I vaccini che lei oggi non riconosce sono come quelli che tutti abbiamo fatto da piccoli e che ci h… - fanpage : Riaprono le palestre. Tutte le regole anti - Covid da seguire. -