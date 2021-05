Cosa sappiamo dell'incidente alla funivia del Mottarone (Di lunedì 24 maggio 2021) La procura di Verbania ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni per capire Cosa sia successo sulla funivia del Mottarone. L'impianto, revisionato nel 2016, era stato riaperto ieri (domenica 23 maggio), ma intorno alle 12.30 si è spezzato il cavo che traina la cabina verso la stazione di arrivo. Nella caduta sono morte 14 persone. Nove corpi sono stati ritrovati all'interno del relitto della cabina mentre altri cadaveri sono stati trovati all'esterno. Le vittime sono cinque israeliani, due dei quali residenti a Pavia, un iraniano e sei italiani: una giovane di Belvedere Marittimo (Cosenza) e residente a Diamante (Cosenza), una donna e due uomini di Varese; un uomo e una donna residenti a Castel San Giovanni (Piacenza). Resta in condizioni gravi il bimbo di 5 anni, unico superstite di una famiglia ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 maggio 2021) La procura di Verbania ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni per capiresia successo sulladel. L'impianto, revisionato nel 2016, era stato riaperto ieri (domenica 23 maggio), ma intorno alle 12.30 si è spezzato il cavo che traina la cabina verso la stazione di arrivo. Nella caduta sono morte 14 persone. Nove corpi sono stati ritrovati all'interno del relittoa cabina mentre altri cadaveri sono stati trovati all'esterno. Le vittime sono cinque israeliani, due dei quali residenti a Pavia, un iraniano e sei italiani: una giovane di Belvedere Marittimo (Cosenza) e residente a Diamante (Cosenza), una donna e due uomini di Varese; un uomo e una donna residenti a Castel San Giovanni (Piacenza). Resta in condizioni gravi il bimbo di 5 anni, unico superstite di una famiglia ...

Advertising

repubblica : Ufo, parla Obama: 'Oggetti volanti non identificati, esistono ma non sappiamo cosa siano' - OliviaNiolu : @terry_bignami @tizianacampodon @markorusso69 Poi, con calma, ci dice cosa c’entra il governo. Poi quale? Quello at… - _iamelena___ : Tommaso non ha MAI confermato nessuna conduzione, prima di credere in una smentita, assicuratevi che la cosa in que… - Esponlicious : RT @Debgreg__: Questo ragazzo da quando è uscito non si è fermato un attimo. Non ha ancora visto la sua famiglia e sappiamo davvero quanto… - Debgreg__ : Questo ragazzo da quando è uscito non si è fermato un attimo. Non ha ancora visto la sua famiglia e sappiamo davver… -