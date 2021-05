Strage di Capaci, Mattarella: "Mafia esiste ancora. O si sta contro o si è complici" (Di domenica 23 maggio 2021) "La Mafia c'è ancora ma non è invincibile". Sergio Mattarella torna nell' aula bunker di Palermo da cui la Repubblica ha inferto duri colpi alla criminalità organizzata, nel giorno del 29esimo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) "Lac'èma non è invincibile". Sergiotorna nell' aula bunker di Palermo da cui la Repubblica ha inferto duri colpi alla criminalità organizzata, nel giorno del 29esimo ...

Advertising

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #23maggio 1992 la Strage di #Capaci: la mafia uccide #Falcone, la moglie e gli uomini della scort… - Nicolo230592 : RT @MassimoSertori_: Sono passati 29 anni dalla strage di #Capaci. Il magistrato antimafia Giovanni #Falcone spazzato via da mille chili di… - gentipac : RT @AlzogliOcchi: La strage di #Capaci fu un attentato compiuto da Cosa Nostra il #23maggio 1992 nei pressi di Capaci per uccidere il magis… -