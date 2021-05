Milan, Ibrahimovic festeggia con i tifosi: “Non siamo soli” / VIDEO (Di lunedì 24 maggio 2021) Al fischio finale Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato, dopo la qualificazione in Champions League del Milan, col VIDEO dei tifosi di stamattina, pubblicato dallo svedese classe 1981 su Instagram: "Non siamo soli". Eccolo nella VIDEO news. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 maggio 2021) Al fischio finale Zlatanhato, dopo la qualificazione in Champions League del, coldeidi stamattina, pubblicato dallo svedese classe 1981 su Instagram: "Non". Eccolo nellanews.

