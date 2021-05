M5S | Trizzino | ‘Conte faccia presto e lasci alla storia del passato ‘fondatore elevato” 2

(Di domenica 23 maggio 2021) (Adnkronos) – “Si potrebbe dire -aggiunge- che sono già in molti a volere occupare questi spazi: niente di più vero, ma questa volta la partita va giocata con regole diverse mettendo in chiaro che i giocatori devono possedere doti particolari e dimostrare di essere competenti, capaci, onesti e veramente altruisti. E se possibile con un po’ di esperienza alle spalle…. senza togliere nulla agli improvvisati dilettanti della politica. Lo stereotipo del ”nonare indietro nessuno” deve diventare pratica attuale in un Paese ormai troppo abituato a girare ladall’altra parte davanti alle sofferenze. Forza Giuseppe, forza Movimento!”“Se uscite in fretta dalle sabbie mobili diventerete il vero riferimento politico per il futuro del nostro Paese!”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5S Trizzino

Il Denaro

Su queste norme in aulae Pd, con Giampieroed Anthony Barbagallo, si sono detti 'assolutamente contrari'. La scelta di Miccichè di rinviare il testo in commissione per coordinare meglio ...... non ultima la norma sulla certezza sui pagamenti dei professionisti cui teniamo tantissimo" Lo affermano di deputati delall'Ars. "Nella legge " dicono i parlamentari Giampiero, Stefano ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Un modesto consiglio a Giuseppe Conte. Faccia presto a trovare la strada per la rifondazione del Movimento e a chiudere definitivamente i legami con Rousseau. Lasci alla s ...“Via i condoni presenti all’interno della riforma edilizia che oggi sbarca in aula. Se dovessero passare voteremo senza se e senza ma contro l’intera legge, che pure ha parecchie cose positive, ...