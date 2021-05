Sorpresa Mickelson | a 50 anni è in testa al Pga Championship

(Di sabato 22 maggio 2021) C'è il 'vecchio' Philinal Pga. Dopo due giri sul difficile ed affascinante Ocean Course di Kiawah Island, South Carolina, il californiano è in cima alla classifica ...

in carriera ha vinto 5 Major (3 Masters, 1 Pga Championship, 1 British Open), ma l'ultimo risale al 2013. Gli ultimi tornei li ha vinti sul Champions Tour, il circuito riservato ai ...Sorride Corey Conners, leader ain South Carolina nella 103esima edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del ... campione in carica, e per Phil. Mentre sono 16/i (71, - ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Nel South Carolina ancora colpi di scena nella 103esima edizione del PGA Championship. A Kiawah Island Phil Mickelson e Louis Oosthuizen con un totale di 139 (-5) guidano il le ...Prima il ko di Francesco Molinari, costretto a dare forfait a poche ore dal via per un infortunio alla schiena. Poi la leadership a sorpresa di Corey Conners. (ANSA) ...