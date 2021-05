Sampdoria, Quagliarella taglia il traguardo delle 500 presenze in Serie A (Di sabato 22 maggio 2021) Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, ha tagliato questa sera contro il Parma il traguardo delle 500 presenze in Serie A Ennesimo record per Fabio Quagliarella: il capitano della Sampdoria, infatti, questa sera ha tagliato il traguardo delle 500 presenze in Serie A. Inoltre, in caso di vittoria contro il Parma, il numero ventisette otterrebbe il suo 200° successo in Serie A; mentre sarà quella contro i gialloblù sarà anche la sua 200a gara da titolare in blucerchiato nella massima Serie L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Fabio, capitano della, hato questa sera contro il Parma il500inA Ennesimo record per Fabio: il capitano della, infatti, questa sera hato il500inA. Inoltre, in caso di vittoria contro il Parma, il numero ventisette otterrebbe il suo 200° successo inA; mentre sarà quella contro i gialloblù sarà anche la sua 200a gara da titolare in blucerchiato nella massimaL'articolo proviene da Calcio News 24.

