Zanardi | incidente drammatico | tutto il team è in ansia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Gravissimoper Gioacchino Fittipaldi, il 27enne fa parte deldi: Obiettivo3. Ora è gravissimo. Gioacchino Fittipaldi (Google Images)Bruttissimoper Gioacchino Fittardi. Il ragazzo è stato investito da un camion ed è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo. Sono serviti gli sforzi dei vigili del fuoco per liberarlo. Successivamente, trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Niguarda. È arrivato in codice rosso e prognosi riservata. Ora la situazione è drammatica, sono stati riportati diversi traumi al torace e alle braccia. L’del 27enne è molto simile a quello capitato poco meno di un anno fa ad Alex. Le condizioni di entrambe sono ancora molto gravi masta facendo degli ottimi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Atleta di handbike del team Zanardi investito da un tir, grave Gioacchino Fittipaldi. L'incidente a Rozzano, nel Mi… - SkyTG24 : Rozzano, atleta di handbike del team Zanardi investito da tir - Eurosport_IT : Un altro terribile incidente, forza Gioacchino! ?? #Handbike | #Rozzano | #Fittipaldi | #Zanardi - infoitsport : Incidente a Rozzano, Gioacchino come Zanardi: con l’handbike sotto il tir - infoitsport : Il ragazzo ferito nell'incidente a Rozzano è un atleta paraolimpico della squadra di Zanardi -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi incidente

L'a Rozzano, nel Milanese. Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel ... progetto creato dall'ex pilota Alexper far avvicinare le persone con disabilità allo ...... questo il nome del ragazzo, è un atleta paralimpico che da anni fa parte del team Obiettivo 3 di Alex, l'ex campione automobilistico costretto da mesi in ospedale dopo uncon una ...Gioacchino Fittipaldi, 27enne membro del Obiettivo 3, si trova ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per le ferite riportate in seguito all'incidente con un mezzo pesante ...Si allena in handbike e viene investito da un camion: gravi le condizioni di un giovane di 27 anni che fa parte del team di Alex Zanardi.