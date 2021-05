L’abuso di alcool e droga e una “vita da incubo” | le nuove confessioni del Principe Harry

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Durante una nuova intervista con Oprah Winfrey ilsi è lasciato andare a delledavvero molto intime e particolari, una di queste notizie è quella relativa al fatto che avrebbe fatto uso die droghe come una specie di metodo per sostenere la sua sanità mentale dopo la morte di sua madre. Leggi anche -> “Lo faccio per Archie”:spiega perché non vuole più essere(e c’entra Lady D) Il Duca di Sussex si è aperto con la famosa presentatrice TV americana, dicendo che era ben disposto a far uso di droghe mentre cercava di elaborare il lutto per la scomparsa di Diana.inoltre ha affermato che con quel comportamento stava cercando di “mascherare qualcosa“, effettivamente questo comportamento può essere ...