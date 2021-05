Doctor Strange: Kevin Feige si pente della scelta di Tilda Swinton come Antico (Di venerdì 21 maggio 2021) Il boss dei Marvel Studios ha rilasciato una dichiarazione in merito al ruolo dell’Antico in Doctor Strange. Scusandosi con le comunità asiatiche e spiegando le motivazioni dietro quella scelta Nel 2016 fa la sua apparizione per la prima volta sullo schermo il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Al suo fianco, nel ruolo dell’Antico, troviamo l’attrice Tilda Swinton, che ricoprirà il ruolo anche in Avengers: Endgame (2019). Una scelta di casting poco apprezzata e tollerata dai fan i quali, in un’epoca storica attenta alla rappresentazione della diversità e delle minoranze, hanno accusato i Marvel Studios di whitewashing. Nei fumetti, infatti, l’Antico – la cui prima apparizione è ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021) Il boss dei Marvel Studios ha rilasciato una dichiarazione in merito al ruolo dell’in. Scusandosi con le comunità asiatiche e spiegando le motivazioni dietro quellaNel 2016 fa la sua apparizione per la prima volta sullo schermo ildi Benedict Cumberbatch. Al suo fianco, nel ruolo dell’, troviamo l’attrice, che ricoprirà il ruolo anche in Avengers: Endgame (2019). Unadi casting poco apprezzata e tollerata dai fan i quali, in un’epoca storica attenta alla rappresentazionediversità e delle minoranze, hanno accusato i Marvel Studios di whitewashing. Nei fumetti, infatti, l’– la cui prima apparizione è ...

Advertising

tuttoteKit : Doctor Strange: Kevin Feige si pente della scelta di Tilda Swinton come Antico #AvengersEndgame… - gvldenreby : RT @softIoki: non avete capito se vedremo Loki insieme a Doctor Strange e Wanda io mi faccio brillare è il mio sogno irrealizzabile https:/… - sunxsteve : @_harrymysun ho appena finito doctor strange, stranamente non ne sono uscita distrutta. tu? - cyanushar : ho appena iniziato doctor strange ho alte aspettative - sunxsteve : ho finito doctor strange bellissimo ma ora non ho le forze di alzarmi dal letto -