Covid nelle scuole, diminuiscono contagi e isolamenti: 371 nuovi positivi in una settimana (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano - diminuiscono i contagi anche nelle scuole, ritenute da inizio pandemia luoghi a rischio e al centro di dibattiti infiniti tra esperti sulla didattica a distanza . Il rientro in classe di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano -anche, ritenute da inizio pandemia luoghi a rischio e al centro di dibattiti infiniti tra esperti sulla didattica a distanza . Il rientro in classe di ...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - crocerossa : Inaugurati i centri tamponi della #CroceRossa nelle stazioni di 8 città. Chiunque senza alcun costo, prenotazione o… - Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - TommyBrain : VociEstero:Da quando sono iniziate le vaccinazioni, i decessi da “Covid” nelle case di riposo inglesi sono aumenta… - IacobellisT : VociEstero:Da quando sono iniziate le vaccinazioni, i decessi da “Covid” nelle case di riposo inglesi sono aumenta… -