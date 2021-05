Simona Agnes e Paolo Del Brocco favoriti per i vertici Rai

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 20 maggio 2021) Inizia la corsa aiRai Italia Oggi, pagina 11, di Gennaro Da Verzi. Mario Draghi sulla Rai non sa che pesci pigliare. Senza che ora si agitino inutilmente gli strenui difensori del nostro presidente del Consiglio, che non ci stancheremo mai di ringraziare per il suo generoso impegno alla guida del Paese, può capitare che anche il migliore su un tema così complesso, come decidere chi dovrà governare il servizio pubblico nei prossimi tre anni, non abbia le idee chiare. Si sussurra che il premier stia chiedendo lumi un po’ a tutti, cercando di catturare un’idea praticabile e che gli consenta di venire fuori dal gioco dei veti contrapposti. L’incarico dato a un’importante società di «cacciatori di teste» ha prodotto la solita lista di nomi di semisconosciuti. Può essere affidato a persone completamente all’oscuro del prodotto Rai (è la domanda che si sente ...