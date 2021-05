Imma Battaglia punta alla bandierina arcobaleno in Campidoglio: in corsa alle primarie del centrosinistra (Di giovedì 20 maggio 2021) Imma Battaglia, la storica leader delle battaglie Lgbt, usa la metafora dello stupro per conferire forza visiva alla sua candidatura alle primarie del centrosinistra. E nell’annunciare al sua discesa in campo, dichiara: «Siamo imbruttiti dalla bruttezza. Dobbiamo ridare bellezza a Roma perché Roma è donna. È una femmina meravigliosa, stuprata e abusata per secoli da poteri e vizi. Da uomini, e in questi ultimi anni, anche da qualche donna. La mia è una candidatura contro i poteri stabiliti». Imma Battaglia si candida alle primarie del centrosinistra per Roma La battagliera Imma che – (nomen omen?) – si regala per il suo secondo anniversario di unione civile con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021), la storica leader delle battaglie Lgbt, usa la metafora dello stupro per conferire forza visivasua candidaturadel. E nell’annunciare al sua discesa in campo, dichiara: «Siamo imbruttiti dbruttezza. Dobbiamo ridare bellezza a Roma perché Roma è donna. È una femmina meravigliosa, stuprata e abusata per secoli da poteri e vizi. Da uomini, e in questi ultimi anni, anche da qualche donna. La mia è una candidatura contro i poteri stabiliti».si candidadelper Roma La battaglierache – (nomen omen?) – si regala per il suo secondo anniversario di unione civile con ...

