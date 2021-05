Anche il principe William si è vaccinato

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ultimo, in linea temporale, ad aver scelto una foto per immortalare la prima inoculazione del vaccino Covid-19, è stato il principe William. «Martedì ho ricevuto la prima dose del vaccino. A tutti coloro che lavorano alla campagna vaccinale, grazie per tutto quel che fate e continuare a fare», ha scritto su Instagram il Duca di Cambridge, pubblicando un’immagine divenuta rito. La manica arrotolata fin sopra la spalla, la mascherina chirurgica su naso e bocca. Poi, i medici, con la siringa in mano. La foto che William ha lasciato gli scattassero è identica a quella dei tanti famosi che, condividendo la propria esperienza, hanno cercato di sensibilizzare ciascuno a modo proprio una parte di pubblico.

Advertising

Janina52689914 : @Nihan911 Perche anima tanto pura, tanto buona, mi si spezza il cuore, mi viene da piangere, lui unico del mondo e… - tusciaweb : Il principe William vaccinato contro il Covid Londra - Anche il principe William ha ricevuto la prima dose del… - MollyBloom82 : RT @lagatta4739: @SalaLettura #ConAmicizia #SalaLettura AmletoOrazio Nella tragedia dell’Amleto, l’unico personaggio che resta fedele all’a… - Giza65331021 : RT @lagatta4739: @SalaLettura #ConAmicizia #SalaLettura AmletoOrazio Nella tragedia dell’Amleto, l’unico personaggio che resta fedele all’a… - RetwittL : RT @lagatta4739: @SalaLettura #ConAmicizia #SalaLettura AmletoOrazio Nella tragedia dell’Amleto, l’unico personaggio che resta fedele all’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche principe

Stavolta Harry ha esagerato: ha attaccatoil padre e addirittura la nonna Elisabetta. E non gliel'hanno perdonato. ILCARLO 'ELIMINA' I SUSSEX DALLA SCRIVANIA - Clicca sulla foto per ...... le puntate hanno subito dall'autrice, che l'anno scorso ha prodottoBridgerton (successo ... Ovviamente una delle battagliedella serie tv è il diritto alla sanità pubblica . Un tema ...Kate Middleton è tornata a partecipare in presenza agli eventi ufficiali londinesi. Per inaugurare il Victoria&Albert Museum ha indossato uno splendido abito pied de poule in blu e rosso, dando prova ...La duchessa riparte con stile al Victoria and Albert Museum di Londra. È bellissima, ma tesa. Dopo le ultime bordate del cognato è di nuovo gelo (di tutti) con i Sussex ...