The Space Cinema riapre giovedì 20 maggio

C'è una data per le riaperture dei multisala The Space Cinema: è giovedì 20 maggio, quando il circuito tornerà ufficialmente a dare il bentornato al pubblico, nel rispetto dei massimi standard di tutela e prevenzione sanitaria all'interno delle proprie strutture in Italia, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, in particolare in relazione ai colori delle regioni. Sono infatti sempre attivi i protocolli necessari per garantire il distanziamento e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Tutti gli ambienti del Cinema sono stati regolarmente igienizzati, e così avverrà anche durante il corso delle giornate di apertura al pubblico, mentre le sale vengono pulite al termine di ogni spettacolo. "Torniamo con enorme entusiasmo ed emozione ad ...

Ultime Notizie dalla rete : The Space La ripartenza dei cinema: lusso e pass gratis ai vaccinati, sale si attrezzano L altro grande circuito in Italia, The Space Cinema, in attesa di fare grandi investimenti strutturali attira lo spettatore con un sistema del tutto nuovo di visione in sicurezza: prenotazioni online ...

Poltrone lusso e pass gratis a vaccinati, sale si attrezzano L'altro circuito, The Space Cinema, attira lo spettatore con un sistema del tutto nuovo di visione in sicurezza: prenotazioni online che garantiscono il 'vuoto' intorno, una mappa di sala duttile in ...

Dopo il lungo stop, riapre il The Space Cinema di Pradamano Telefriuli The Tunnel and the Clearing “The Tunnel And The Clearing” è il settimo rasserenante album della multistrumentista Colleen, dedicato all'elaborazione delle emozioni ...

Cinema, riaprono le multisala giovedì tocca a Montebello Distanziamento e cinquanta per cento di capienza. Mascherine obbligatorie Mercoledì 26 sarà il turno di San Martino e il 5 giugno anche Parona ...

