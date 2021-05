Salerno Pulita | dopo l’addio di Ferraro manca ancora la governace

(Di mercoledì 19 maggio 2021) di Erika Noschese Sono passati due mesi dalle dimissioni dell’amministratore unico della, Antonioe, ad oggi, la società non haun sostituto. Stando a quanto denuncia la Fp Cgil, infatti, non vi sarebbe statoun confronto con la governance. “A distanza di circa 2 mesi, la Società Partecipata risulta ad oggi priva di una governance che possa garantire il confronto sulle questioni inerenti l’organizzazione del lavoro con le organizzazioni sindacali presenti in Azienda”, ha dichiarato il segretario generale Antonio Capezzuto evidenziando proprio lanza di un’interlocuzione tra la società e Organizzazioni Sindacali, che storicamente ha sempre garantito la possibilità di affrontare tutte le diverse questioni aziendali, a partire dall’organizzazione ...

Advertising

salernotoday : Mancato confronto con la Governance Salerno Pulita: l'appello di Capezzuto (Cgil) - ottopagine : Salerno Pulita, il silenzio del Comune preoccupa i sindacati #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Pulita

Ottopagine

...59 A molti sono note le vicende della cittadina di Pontecagnano, in provincia di. Una ...temporaneamente sulla terra e questa è come una multiproprietà che abbiamo il dovere di lasciare......parla Antonio Di Giovanni in un articolo dell'edizione odierna del quotidiano La Città di. ... Riuniti in un'associazione di volontariato dal nome che è già di suo una missione, "Vietri", ...StampaSalerno si è svegliata questa mattina sommersa da bustoni colmi di rifiuti. In più punti della città, anche al centro, gli addetti di Salerno Pulita non sono riusciti a provvedere a raccogliere ...Salerno – Fortemente sollecitato dal comitato di quartiere e dalle associazioni Quadrifoglio, il circolo Anspi, nel rione di Mariconda, ha preso il via da alcuni giorni l’intervento di potatura degli ...