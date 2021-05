Il Papa tagli gli stipendi in Vaticano e inizia la protesta dei dipendenti. Ecco la lettera a Francesco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una petizione a Papa Francesco dopo i tagli agli stipendi dei dipendenti vaticani. Dichiarando “amarezza” per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrare una loro delegazione, non senza aver prima evidenziato “le enormi criticità che caratterizzano l’intero sistema e che lo inducono a sprecare molto denaro” e la necessità di un “rigido inquadramento salariale dei dirigenti laici entro limiti ben precisi, coerenti con lo spirito di servizio e sacrificio cui ci si appella sempre rivolgendosi a noi impiegati”. “Per cosa stiamo pagando, Santità? Per le casse dell’Obolo destinato ai poveri, per aumentare gli stipendi ai dirigenti laici o per le costosissime consulenze esterne di cui si servono regolarmente?”, è la drammatica domanda posta ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una petizione adopo iaglideivaticani. Dichiarando “amarezza” per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrare una loro delegazione, non senza aver prima evidenziato “le enormi criticità che caratterizzano l’intero sistema e che lo inducono a sprecare molto denaro” e la necessità di un “rigido inquadramento salariale dei dirigenti laici entro limiti ben precisi, coerenti con lo spirito di servizio e sacrificio cui ci si appella sempre rivolgendosi a noi impiegati”. “Per cosa stiamo pagando, Santità? Per le casse dell’Obolo destinato ai poveri, per aumentare gliai dirigenti laici o per le costosissime consulenze esterne di cui si servono regolarmente?”, è la drammatica domanda posta ...

Advertising

GandolfiBetta : L'inedita protesta dei dipendenti vaticani che scrivono al papa: 'santità, questi tagli sono sbilanciati'… - MasFerrario : SENZA_TAGLI / Undici anni, oggi (Marco Cattaneo) Qui in Mixtura (con ark dell'autore e ark SenzaTagli):… - LennyBusker3 : @mmorphine_ papà era chef una volta in macelleria chiese un taglio specifico di carne il macellaio prese un altro… - Vichylombrichy : Stavo facendo la lotta con i pugnali (teoricamente non affilati) con mio papà e l'ho riempito di tagli. Inej would… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa tagli Vaticano, taglio stipendi: petizione dipendenti al Papa Dichiarando "amarezza" per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrare una loro delegazione Petizione a Papa Francesco dopo i tagli agli stipendi dei dipendenti vaticani . Dichiarando "amarezza" per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrare una loro ...

Andrea Delogu: 'Mi hanno chiesto di cambiare, non l'ho mai fatto' IT I vestiti più belli della Primavera 2021 LEGGI ORA I tagli capelli della Primavera 2021 LEGGI ORA Le migliori creme viso naturali online LEGGI ORA Come igienizzare (bene) la mascherina LEGGI ORA ...

Vaticano, taglio stipendi: petizione dipendenti al Papa Adnkronos Vaticano, il papa taglia gli stipendi. I lavoratori: “Amareggiati, si spreca tanto” Una petizione a Papa Francesco, dopo i tagli agli stipendi dei dipendenti vaticani. E’ quella inviata dai lavoratori della Santa Sede che dichiarano la loro «amarezza» per le modalità del provvediment ...

Vaticano, taglio stipendi: petizione dipendenti al Papa Petizione a Papa Francesco dopo i tagli agli stipendi dei dipendenti vaticani. Dichiarando “amarezza” per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrar ...

Dichiarando "amarezza" per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrare una loro delegazione Petizione aFrancesco dopo iagli stipendi dei dipendenti vaticani . Dichiarando "amarezza" per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrare una loro ...IT I vestiti più belli della Primavera 2021 LEGGI ORA Icapelli della Primavera 2021 LEGGI ORA Le migliori creme viso naturali online LEGGI ORA Come igienizzare (bene) la mascherina LEGGI ORA ...Una petizione a Papa Francesco, dopo i tagli agli stipendi dei dipendenti vaticani. E’ quella inviata dai lavoratori della Santa Sede che dichiarano la loro «amarezza» per le modalità del provvediment ...Petizione a Papa Francesco dopo i tagli agli stipendi dei dipendenti vaticani. Dichiarando “amarezza” per le modalità del provvedimento, i lavoratori della Santa Sede chiedono a Bergoglio di incontrar ...