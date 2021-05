Napoli | bambini denutriti e picchiati Lo zio rischia il linciaggio

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Tre bimbi di 4, 2 e 1 anno erano in stato di denutrizione e avevano sul corpo segni di violenze ripetute. Are ila causa della rabbia ed indignazione della gente, i genitori e lo zio. E’ successo a Scampia, come riportato da FanPage, dove una folla di gente indignata ha picchiato e gettato nel cassonetto lo zio dei, che hato la morte. Sui piccoli, in forte stato di denutrizione, sembrerebbero non esservi quantomeno segni di abusi sessuali. Ora isono stati affidati a delle strutture adeguate e sono monitorati da medici e psicologi. Con ogni probabilità verranno trasferiti in una località protetta. Le condizioni deihanno scatenato la rabbia cieca di un intero quartiere, che si è letteralmente riversato sullo zio e i genitori ...