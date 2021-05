Franco Battiato | immenso | splendido | immortale

(Di martedì 18 maggio 2021) Ci sono delle emozioni indimenticabili che permangono uguali a loro stesse ogni volta che si spinge il tasto giusto per rievocarle. Primi anni Ottanta, gita di terza media, l’unica gita di classe della mia vita. In pullman, destinazione Sicilia. Aria di libertà senza quegli orribili grembiuli neri che portavamo a scuola, qualche maschietto più irriverente e meno ubbidiente delle ragazzine, e su tutto, durante le ore del viaggio, andata, ritorno e numerosi e vari spostamenti, un’unica colonna sonora e un unico album, consumando, in una magnifica ossessiva ripetitività, la musicassetta che lo conteneva: La Voce del Padrone.album di canzoni pop in cima alle classifiche, scritto da uncoltissimo autore contemporaneo che si è spento lasciando davvero un ...

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e dell'Italia campione del Mondo nel 1982, saluta Franco Battiato, venuto a mancare oggi: 'Mondiali 82. Prima di ogni partita, per caricarci, ascoltavamo sempre una canzone, solo quella, a tutto volume: Cuccurucucù Paloma. Grazie di tutto Maestro'. Francesco Battiato (per non confondersi con Guccini) resterà per molti un 'Centro di gravità permanente', come recita uno dei suoi brani più famosi. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella musica. CATANIA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della musica. Si è spento a 76 anni, nella sua abitazione, il cantautore siciliano Franco Battiato. Era malato da tempo. Artista eclettico e mai banale, dopo l'ini...