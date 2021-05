Calcio: Serie A, Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Il Torino pareggia 0-0, con sofferenza, con la Lazio all’Olimpico e conquista la faticosa aritmetica salvezza. Grazie al pareggio con i biancocelesti la squadra di Nicola, lla sua seconda salvezza dopo quella con il Crotone, ottiene il punto che le serviva per salire a 36 punti e non essere più raggiungibile dal Benevento (32 punti), che affronterà all’ultima giornata di Serie A, ma che retrocede in Serie B con una partita di anticipo. La Lazio di Inzaghi, che sale a 68 punti, ha provato a vincere la gara per tutti i 90? minuti, ma si è vista annullare una rete di Immobile al termine del primo tempo, all’84’ l’attaccante biancoceleste ha sbagliato anche un Calcio di rigore colpendo il palo alla destra di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Ilpareggia 0-0, con sofferenza, con laall’Olimpico e conquista la faticosa aritmetica salvezza. Grazie al pareggio con i biancocelesti la squadra di Nicola, lla sua seconda salvezza dopo quella con il Crotone, ottiene il punto che le serviva per salire a 36 punti e non essere più raggiungibile dal(32 punti), che affronterà all’ultima giornata diA, ma che retrocede inB con una partita di anticipo. Ladi Inzaghi, che sale a 68 punti, ha provato a vincere la gara per tutti i 90? minuti, ma si è vista annullare una rete di Immobile al termine del primo tempo, all’84’ l’attaccante biancoceleste ha sbagliato anche undi rigore colpendo il palo alla destra di ...

