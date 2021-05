Verona | Kalinic avverte il Napoli | «Giocheremo al massimo per vincere»

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Verona, Kalinic: “Contro il Napoli giocheremo al massimo”: Verona, Kali… - Pall_Gonfiato : Le pagelle di Hellas Verona-Bologna: Kalinic e Faraoni due rapaci, Barak stecca - sportface2016 : #VeronaBologna, le parole di Nikola #Kalinic nel post partita - fantapiu3 : #SerieA, #VeronaBologna, #Faraoni e #Kalinic per il #Verona, #DeSilvestri e #Palacio per il #Bologna, le #pagelle… - BreakingItalyNe : RT @RaiNews: Serie A, Verona-Bologna 2-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Kalinic

Commenta per primo Nikola, attaccante del, ha parlato così a Sky Sport dopo il gol ritrovato questa sera contro il Bologna: 'Abbiamo giocato bene, abbiamo pareggiato ed è importante e dobbiamo continuare così. ...All'Hellas, dopo il guizzo di Faraoni, per una volta è girata bene dalle parti di, che, ... Okay di nuovo Pandur, per il, anche se il giovane croato, classe 2000, prossimo all'Europeo U21,...Le dichiarazioni dell’attaccante croato a margine del pareggio 2-2 contro il Bologna L’attaccante del Verona, Nikola Kalinic, ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro i rossoblù: “Abbiamo giocato be ...All’Hellas, dopo il guizzo di Faraoni, per una volta è girata bene dalle parti di Kalinic, che, approfittando delle timidezze ... Okay di nuovo Pandur, per il Verona, anche se il giovane croato, ...