Serena ok al debutto a Parma. Per la Pigato una sconfitta da favola (Di lunedì 17 maggio 2021) Ha vinto Serena Williams. Come da pronostico. Il debutto nel torneo di Parma per la campionessa americana è stato vittorioso, come da pronostico. Ma nei 68 minuti più belli della sua vita, Lisa Pigato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) Ha vintoWilliams. Come da pronostico. Ilnel torneo diper la campionessa americana è stato vittorioso, come da pronostico. Ma nei 68 minuti più belli della sua vita, Lisa...

Advertising

elitonks : Immagini bellissime. Chissà che emozione per Lisa Pigato trovarsi Serena Williams come avversaria al debutto in un… - oktennis : Malgrado la sconfitta, per la 17enne Lisa Pigato è stata una giornata piena di emozioni, con il debutto assoluto ne… - maurieternauta : RT @Riservaindie: Il debutto come solista di una delle artiste icone della scena sotterranea italiana. @SerenaAltavilla racconta 'Morsa' a… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Debutto WTA contro Serena Williams per Lisa Pigato. Una partita che non dimenticherà mai. - FiorinoLuca : Debutto WTA contro Serena Williams per Lisa Pigato. Una partita che non dimenticherà mai. -