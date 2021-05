Marialaura De Vitis rompe il silenzio sulla rottura con Paolo Brosio: “Se lo avessi sfruttato per denaro ora non vivrei in questa topaia” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa topaia, come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”. Marialaura De Vitis non ci sta e sbotta su Instagram contro chi l’accusa di essersi fidanzata con Paolo Brosio, 42 anni più grande, solo per ottenere visibilità e soldi. I gossip e le insinuazioni sul suo conto hanno accompagnato tutta la loro relazione, se ne era parlato anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, e quando è arrivata la notizia della rottura si sono fatti più insistenti, tanto da spingere la modella 22enne a intervenire. “Dopo tutte le cattiverie lette volevo chiarire un punto – ha esordito Marialaura De Vitis in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “Seun uomo pera quest’ora nonin, come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano”.Denon ci sta e sbotta su Instagram contro chi l’accusa di essersi fidanzata con, 42 anni più grande, solo per ottenere visibilità e soldi. I gossip e le insinuazioni sul suo conto hanno accompagnato tutta la loro relazione, se ne era parlato anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, e quando è arrivata la notizia dellasi sono fatti più insistenti, tanto da spingere la modella 22enne a intervenire. “Dopo tutte le cattiverie lette volevo chiarire un punto – ha esorditoDein ...

