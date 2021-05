Chiamami ancora amore: l’intervista del regista (Di lunedì 17 maggio 2021) Gianluca Maria Tavarelli, regista di “Chiamami ancora amore”, ha rilasciato una lunga intervista a Coming soon, in cui ha raccontato della fiction di Rai 1 che in questi giorni ha guadagnato un grandissimo successo. Ecco cosa ha raccontato l’uomo. Chiamami ancora amore, è la miniserie che sta andando in onda in questi giorni su Rai 1. Racconta la storia di una dolorosa separazione tra due persone che in passato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Gianluca Maria Tavarelli,di “”, ha rilasciato una lunga intervista a Coming soon, in cui ha raccontato della fiction di Rai 1 che in questi giorni ha guadagnato un grandissimo successo. Ecco cosa ha raccontato l’uomo., è la miniserie che sta andando in onda in questi giorni su Rai 1. Racconta la storia di una dolorosa separazione tra due persone che in passato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 17 MAGGIO 2021: UN LUNEDÌ TRA CHIAMAMI ANCORA AMORE, L'ISOLA, REPORT E IL CULT TOOTSIE - SimonaCroisette : RT @mymovies: «Rispetto molto i divi planetari che hanno il compito di essere dei». L'intervista a Simone Liberati in attesa dell'ultima pu… - DanielaSecli : #ChiamamiAncoraAmore Greta Scarano, intervistata da - PanariellinaIda : @RaiUno @RaiPlay @indigo_film @tavarelli_g #GretaScarano #SimoneLiberati @missipanda @federico_ielapi @tedoedo1… - indigo_film : RT @EleonoraDAmore: Greta Scarano spiega a @DanielaSecli perché #ChiamamiAncoraAmore2 non ci sarà via @fanpage -