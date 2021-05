Papa Francesco “In Medio Oriente cessi il frastuono delle armi”

(Di domenica 16 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Faccio appello alla calma, e a chi ne ha responsabilità di far cessare ile di percorre le vie della pace”. Lo ha dettodurante l'Angelus parlando della crisi in Palestina.(ITALPRESS).

Pontifex_it : L'abuso sui minori è un "omicidio psicologico", una cancellazione dell'infanzia. La protezione dei bambini contro l… - elenabonetti : Da Papa Francesco oggi un incoraggiamento grande a fare ancora e sempre di più perché la ripartenza passi dalle bam… - Pontifex_it : Una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo!…

Tutto questo fermento poetico si è condensato, il 20 novembre 2020, nell'adesione alla Giornata mondiale dei Poveri , ricorrenza voluta daper riflettere sul tema della Povertà. Poesie ...Lo ha detto ilnella messa in San Pietro per la comunità dei fedeli del Myanmar. "La ... a essere costruttori di unità, a rischiare la vita per la verità del Vangelo", ha affermato. "...Città del Vaticano , 16 mag 12:16 - (Agenzia Nova) - Nel citare un passo del Vangelo dell’apostolo Matteo, Francesco ha sottolineato: "L’Evangelista ci dice infatti che, subito dopo averlo visto ...Città del Vaticano – Papa Francesco nella basilica vaticana è circondato da religiose e religiosi del Myanmar. La messa che celebra la dedica a questo paese asiatico che ...