Milan-Cagliari | le formazioni ufficiali

(Di domenica 16 maggio 2021) Alle 20.45 a San Siro si gioca, ai rossoneri servono 3 punti per staccare il pass Champions, ilè aritmeticamente salvo dopo il pareggio tra Benevento e Crotone. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.(3-4-2-1): Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, João Pedro; Pavoletti. All. Semplici. Foto: Redazione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

difensore del, ha trovato il gol in Europa League , contro il Manchester United , ma non segna in Serie A dal 2009, quando vestiva ancora la maglia del Palermo: di fronte il, stesso ...