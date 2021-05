Laura Pausini, una cantante da Golden Globe (Di domenica 16 maggio 2021) Una delle artiste italiane più amate all’estero. Una voce inconfondibile. Un talento straordinario, nato sul palco di Sanremo con La Solitudine. E’ proprio lei: Laura Pausini. Classe 1974, la carriera musicale di Laura Pausini, emiliana DOC, è iniziata nel 1993 proprio quando si è conquistata la vittoria del Festival della Canzone Italiana. Da quel momento in poi la cantante ha sfornato un successo dietro l’altro.Oltre 22 album, tantissime collaborazioni, premi a non finire. Laura Pausini, il Golden Globe della musica italiana Tra i suoi ultimi grandi traguardi c’è la vittoria del Golden Globe per Migliore canzone originale con il brano Io sì (Seen).La canzone è la colonna sonora del film La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Una delle artiste italiane più amate all’estero. Una voce inconfondibile. Un talento straordinario, nato sul palco di Sanremo con La Solitudine. E’ proprio lei:. Classe 1974, la carriera musicale di, emiliana DOC, è iniziata nel 1993 proprio quando si è conquistata la vittoria del Festival della Canzone Italiana. Da quel momento in poi laha sfornato un successo dietro l’altro.Oltre 22 album, tantissime collaborazioni, premi a non finire., ildella musica italiana Tra i suoi ultimi grandi traguardi c’è la vittoria delper Migliore canzone originale con il brano Io sì (Seen).La canzone è la colonna sonora del film La ...

Advertising

welikeduel : 'Latte' la nuova hit di Laura Pausini a cura di Fabio Celenza #propagandalive @LauraPausini @CelenzaFabio - NetflixIT : Sempre noi quando Laura Pausini canta IO SÌ ai #David2021: - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - Cisco46allegro : Laura Pausini - Io si - lucy_esposito : RT @CasaLettori: “Non c'è, non c'è, il profumo della tua pelle, Non c'è il respiro di te sul viso, Non c'è la tua bocca di fragola, Non c'è… -