Il colera e i cento anni di continue pandemie

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 maggio 2021) La parola greca “kolera”, già usata da Ippocrate, non si riferisce alepidemico di provenienza asiatica che imperversò per tutto il XIX secolo e parte del XX con tremende, ma a una sindrome gastrointestinale acuta non specifica e fu utilizzata in questo senso da numerosi autori medici greci e bizantini. Anche le cosiddette epidemie disegnalate in Europa dal XVI al XVIII secolo non avevano niente a che vedere con ilepidemico che è di origine asiatica. Nel XIX secolo, invece, fu senza alcun dubbio ila provocare molte epidemie. Dal 1822-1823 data del suo arrivo nel Mediterraneo, fino al 1911 data dell’ultima grave epidemia, ilimperversò quasi ininterrottamente in gran parte del mondo. Le epidemie si caratterizzarono per la loro straordinaria ...