Giro d’Italia 2021 | oggi la Castel di Sangro-Campo Felice | orari partenza e arrivo | tv | streaming | paesi e località attraversate

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Per quel che concerne l’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, domenica 16 maggio, andrà in scena la nona tappa, l’ottava in linea, condadieddopo 158 km. Lafittizia è prevista alle ore 12.15, mentre lareale avverrà alle ore 12.25, infine l’è calcolato tra le 16.39 e le 17.14. La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiPlay (dalle 14.00 Rai 2), mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Logratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre loin abbonamento è affidato ad Eurosport Player e ...