Dai vaccini a docenti e Ata ai (possibili) test salivari per gli studenti: verso un ritorno a scuola in sicurezza (Di domenica 16 maggio 2021) L'anno scolastico 2020/2021 volge al termine: ultime settimane di lezioni in classe e poi tutti gli studenti in vacanza, esclusi quelli che dovranno sostenere gli esami di Stato. Subito dopo però, per chi vorrà partecipare, ci sarà la scuola d'estate, il piano del Ministero di recuperi di apprendimenti e socialità che partirà già da giugno. Ma il vero appuntamento sarà settembre quando, da un lato si spera che il covid abbia iniziato a mollare la presa e dall'altro, ad oggi, non abbiamo certezza che nuove ondate non possano verificarsi in autunno. Ma stavolta le cose potrebbero essere diverse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 maggio 2021) L'anno scolastico 2020/2021 volge al termine: ultime settimane di lezioni in classe e poi tutti gliin vacanza, esclusi quelli che dovranno sostenere gli esami di Stato. Subito dopo però, per chi vorrà partecipare, ci sarà lad'estate, il piano del Ministero di recuperi di apprendimenti e socialità che partirà già da giugno. Ma il vero appuntamento sarà settembre quando, da un lato si spera che il covid abbia iniziato a mollare la presa e dall'altro, ad oggi, non abbiamo certezza che nuove ondate non possano verificarsi in autunno. Ma stavolta le cose potrebbero essere diverse. L'articolo .

