16 maggio | i numeri dei tamponi in FVG

(Di domenica 16 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.250molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,28%. Sono inoltre 1.185 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,33%). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 16 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 72. I decessi complessivamente ammontano a 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.389, i clinicamente guariti 5.624, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.636. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.505 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.055 a Trieste, 50.514 a ...

