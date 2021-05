Sonego-Djokovic 5-4 3-6 nel primo set | l' italiano di forza ancora avanti

Advertising

WeAreTennisITA : MESSO IN RIGA ANCHE RUBLEV ?? Un gladiatore nell’arena: con il carico di energia del pubblico, Sonego rimonta Rublev… - angelomangiante : Fantastico #Sonego!!!! Pochi mesi fa aveva battuto il n.1 al mondo Djokovic a Vienna. Stavolta batte (6-4 6-7 7-6… - angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - paoloangeloRF : Purtroppo #Djokovic annulla set point a #sonego #ibi21 - Armandino55 : Comunque vada solo due parole per #Sonego: che leone!! #IBI21 #Internazionali #Djokovic -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Djokovic

LA DIRETTA0 - 1 2° SET GAMES 5 - 4 PUNTEGGIO 15 - 0* Non sono passate nemmeno 5 ore da quando ha trionfato nel quarto di finale contro Andrej Rublev , che Lorenzodeve già prepararsi a ...Nadal aspetta il vincente tra il serbo Novak, numero 1 del mondo e del seeding, e l'azzurro Lorenzo, numero 33 Atp.Impresa di Lorenzo Sonego che centra una storica semifinale agli Internazionali Bnl d’Italia: battuto in rimonta 3-6, 6-4, 6-3 il russo Rublev, numero 7 del mondo. Entusiasta per l’impresa alla fine d ...Tabellone insidioso per il campione svizzero, che debutterà contro Andujar o Thompson. Caruso, Fognini e Travaglia gli azzurri ai nastri di partenza ...