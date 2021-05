“Non ci sono dubbi”. Amici 20, dal vincitore al podio finale. Le ultime novità rivelano tutto (Di venerdì 14 maggio 2021) Poche ore alla finale di Amici 20. Cinque i concorrenti rimasti in gara, Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. Una battaglia che si preannuncia serrata. Nessuna anticipazione, e non sugli ospiti. Nella serata conclusiva del talent è infatti atteso un grande ritorno: Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi. A riportare la notizia è Reality House, che sul proprio account ufficiale fa sapere. “Gaia sarà ospite della finale di Amici 20 e presenterà il suo nuovo singolo BOCA, in uscita stasera a mezzanotte. A chi passerà la coppa del programma?”. Di sicuro non sarà l’unica super ospite della finale di Amici 20, ma a quanto pare sarà proprio Gaia la guest star di chiusura che porterà con sé l’ambito trofeo che i cinque ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Poche ore alladi20. Cinque i concorrenti rimasti in gara, Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. Una battaglia che si preannuncia serrata. Nessuna anticipazione, e non sugli ospiti. Nella serata conclusiva del talent è infatti atteso un grande ritorno: Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi. A riportare la notizia è Reality House, che sul proprio account ufficiale fa sapere. “Gaia sarà ospite delladi20 e presenterà il suo nuovo singolo BOCA, in uscita stasera a mezzanotte. A chi passerà la coppa del programma?”. Di sicuro non sarà l’unica super ospite delladi20, ma a quanto pare sarà proprio Gaia la guest star di chiusura che porterà con sé l’ambito trofeo che i cinque ...

albertoangela : #Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rin… - matteosalvinimi : Io sono perché ognuno possa esprimere liberamente il suo pensiero, qualunque sia: non mi piacciono censure e bavagl… - ZZiliani : Visto che mancano 10 giorni alla fine della stagione, che ne dici di unirti al countdown ricordando ogni giorno all… - hbwl0ver : ma perché leggo cose diversissime nella tl, alcuni dicono che sono finiti e non ci sono più, altri che ci sono ancora non coisco più nulla - LorenzoTondi : @Happy4Trigger Io non sono un fine conoscitore della questione, ma mi ha sempre colpito che la soluzione dei 2 Stat… -