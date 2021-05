Motomondiale | cancellato il Gp di Finlandia 2021 | lo sostituisce il Gp di Stiria**

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - La Fim, Irta e Dorna Sports hanno comunicato "la cancellazione del Gran Premio di". La pandemia da Covid-19 in corso, oltre alle difficoltà negli spostamenti verso la, hanno costretto a cancellare l'appuntamento. Dorna Sports ha comunque annunciato "di aver sottoscritto un nuovo accordo quinquennale con il Gran Premio di. Il KymiRing sarà presente quindi in calendario almeno fino al 2026". La Fim, Irta e Dorna Sports inoltre sono entusiasti di comunicare che "il Gran Premio Michelin di Stiria sarà aggiunto al calendarioe sarà in programma al Red Bull Ring dal 6 all'8 agosto nel weekend che precederà il Gran Premio d'Austria". Il primo Gran Premio di Stiria si è disputato nel 2020 e ha visto una delle gare più belle della storia del ...

Il pilota che ha ereditato la Honda - Snipers dal vice campione del Mondo Tony Arbolino hala frustrazione del GP Qatar - dove è stato uno dei tre piloti abbattuti da Xavi Artigas - con il ...... ma le aspettative sono saltate per aria quando, nella Q2, il giro veloce dello spagnolo - buono per entrare nelle prime due file - è statoper via del superamento dei limiti del tracciato ...Le restrizioni imposte dal governo finlandese hanno portato alla cancellazione del GP di Finlandia: al suo posto (ad agosto), ci sarà il Gp di Stiria ...C'è un cambiamento nel calendario MotoGP 2021. Cancellato nuovamente l'esordio al KymiRing, aggiunto un secondo evento in Austria.