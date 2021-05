Genoa: ci sono Valencia e Southampton sulla strada di un futuro milionario (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo “L’Equipe” ci sono tre club nel mirino dell’imprenditore Gerard Lopez, ex presidente del Lille: Genoa, Valencia e Southampton Interessamento per il Genoa. A dare la notizia è stato “L’Equipe”, autorevole testata francese. Secondo il media transalpino, l’ex presidente del Lille Gerard Lopez sta vagliando diverse ipotesi in Europa per rilevare un club. Il mirino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo “L’Equipe” citre club nel mirino dell’imprenditore Gerard Lopez, ex presidente del Lille:Interessamento per il. A dare la notizia è stato “L’Equipe”, autorevole testata francese. Secondo il media transalpino, l’ex presidente del Lille Gerard Lopez sta vagliando diverse ipotesi in Europa per rilevare un club. Il mirino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

