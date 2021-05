Draghi: “Nel PNRR 20 miliardi per scuole, asili nido e tempo pieno. Cifre mai stanziate prima” (Di venerdì 14 maggio 2021) "Nel mio discorso in Parlamento ho elencato le misure a favore di giovani, donne e famiglie, presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Queste includono la realizzazione di asili nido e scuole per l'infanzia, l'estensione del tempo pieno e il potenziamento delle infrastrutture scolastiche". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) "Nel mio discorso in Parlamento ho elencato le misure a favore di giovani, donne e famiglie, presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Queste includono la realizzazione diper l'infanzia, l'estensione dele il potenziamento delle infrastrutture scolastiche". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Draghi ha rinunciato al compenso di 114mila euro da presidente del Consiglio. Nel 2019 dichiarati redditi per 581mi… - ilfoglio_it : Viva Draghi, fuoriclasse della potatura artistica, come nel film di Tim Burton. Senza parlare, ha tagliato Parisi d… - TeresaBellanova : Nel corso del #QuestionTime a @Montecitorio, un lungo applauso ha accompagnato le parole del presidente #Draghi in… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: ASSEGNO UNICO Draghi 'Da luglio ad autonomi e disoccupati, nel 2022 esteso a tutti' - orizzontescuola : Draghi: “Nel PNRR 20 miliardi per scuole, asili nido e tempo pieno. Cifre mai stanziate prima” -